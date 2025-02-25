MLB／曾讓李振昌、張育成登大聯盟 守護者老闆過世享壽94歲
守護者球團今天發布消息，老闆多蘭（Larry Dolan）高齡94歲自然去世，公司將會由兒子保羅（Paul Dolan）接手管理。
球隊成軍於1901年，最初名為克里夫蘭藍隊，1915年改名印地安人，多蘭在2000年2月中旬透過家族信託以3.23億美元（約台幣105.8億）買下，後於2022年改名守護者，如今球隊價值上看13.5億美元（約台幣442億）。多蘭在任期間，台灣球員「小李飛刀」李振昌、「國防部長」張育成都曾經在此登上大聯盟。
多蘭經營守護者邁入第26年，是隊史在位最久的老闆。他的哥哥查爾斯（Charles Dolan）也大有來頭，是美國有線電視界大亨、HBO創辦人，不過在去年過世，享齡98歲。多蘭過世後，守護者由兒子保羅接手，他現在是NBA尼克老闆，也是幾年前封殺退役球員歐克利（Charles Oakley）的風波主角。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言