MLB／曾讓李振昌、張育成登大聯盟 守護者老闆過世享壽94歲

守護者球團今天發布消息，老闆多蘭（Larry Dolan）高齡94歲自然去世，公司將會由兒子保羅（Paul Dolan）接手管理。

球隊成軍於1901年，最初名為克里夫蘭藍隊，1915年改名印地安人，多蘭在2000年2月中旬透過家族信託以3.23億美元（約台幣105.8億）買下，後於2022年改名守護者，如今球隊價值上看13.5億美元（約台幣442億）。多蘭在任期間，台灣球員「小李飛刀」李振昌、「國防部長」張育成都曾經在此登上大聯盟。

多蘭經營守護者邁入第26年，是隊史在位最久的老闆。他的哥哥查爾斯（Charles Dolan）也大有來頭，是美國有線電視界大亨、HBO創辦人，不過在去年過世，享齡98歲。多蘭過世後，守護者由兒子保羅接手，他現在是NBA尼克老闆，也是幾年前封殺退役球員歐克利（Charles Oakley）的風波主角。