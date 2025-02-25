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MLB／42歲還能飆154公里 韋蘭德轉戰巨人首場熱身賽2局失1分

聯合新聞網／ 綜合報導
42歲老將名投韋蘭德休賽季轉戰巨人，今天迎來首場春訓熱身賽先發，主投2局失1分。 路透社
42歲老將名投韋蘭德休賽季轉戰巨人，今天迎來首場春訓熱身賽先發，主投2局失1分。 路透社

42歲老將名投韋蘭德Justin Verlander）休賽季以1年1500萬（約台幣4.9億）轉戰巨人，今天迎來首場春訓熱身賽先發，主投2局失1分，最終球隊以2：2與洛磯打成平手。

邁入生涯第20個賽季的韋蘭德去年在太空人受頸部和肩傷影響，僅出戰17場，戰績5勝6敗，主投90.1局送74K，其中防禦率5.48是菜鳥球季後最差。經過休賽季治療，這位傳奇老將在巨人展開新氣象，並以先發身分出戰今天春訓熱身賽。

本場比賽韋蘭德開局連續解決2名打者，但後續遭到托利亞（Michael Toglia）陽春砲狙擊失掉1分，接著控球發生不穩丟出保送和投手犯規等。狀態回穩後，他馬上展現實力，抓掉接下來的4個出局數，完成先發任務。

加州媒體《The Mercury News》統計，韋蘭德本場比賽投了18顆四縫線速球，平均球速可以94.8英哩（約152公里），最快可以催到95.97英哩（約154公里），相比去年受到傷勢影響的93.5英哩（約150公里），狀態可謂相當不錯。

Justin Verlander MLB 巨人 韋蘭德

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