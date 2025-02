MLB／道奇葛拉斯諾傷癒回歸小試身手 春訓首戰投1局狂飆2K

道奇王牌葛拉斯諾(Tyler Glasnow)因傷病問題,去年8月後就持續缺陣,直到今天終於在春訓熱身賽迎來登板。不過對上紅人僅投1局就失2分退場,最終球隊也以1:8吞敗。

葛拉斯諾擔綱先發,1局下先是狂飆2K解決打者,不過最後一個出局數遭遇亂流,連挨3安失掉2分後退場。而道奇休賽季引進的兩位強力後援耶茨(Kirby Yates)、史考特(Tanner Scott)也有登板。耶茨中繼1局送出1K無失分,史考特則是後援1局飆2K,但慘挨一發2分砲。最終球隊以1:8輸給紅人,葛拉斯諾吞下敗投。

31歲的葛拉斯諾去年例行賽出戰22場,戰績9勝6敗,主投生涯最多134局飆168K,防禦率3.49。不料在賽季尾聲受到傷勢困擾,8月中後就持續缺陣,也錯過季後賽。

"I felt sharp, I felt good."



