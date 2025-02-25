MLB／道奇葛拉斯諾傷癒回歸小試身手 春訓首戰投1局狂飆2K

道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因傷病問題，去年8月後就持續缺陣，直到今天終於在春訓熱身賽迎來登板。不過對上紅人僅投1局就失2分退場，最終球隊也以1：8吞敗。

葛拉斯諾擔綱先發，1局下先是狂飆2K解決打者，不過最後一個出局數遭遇亂流，連挨3安失掉2分後退場。而道奇休賽季引進的兩位強力後援耶茨（Kirby Yates）、史考特（Tanner Scott）也有登板。耶茨中繼1局送出1K無失分，史考特則是後援1局飆2K，但慘挨一發2分砲。最終球隊以1：8輸給紅人，葛拉斯諾吞下敗投。

31歲的葛拉斯諾去年例行賽出戰22場，戰績9勝6敗，主投生涯最多134局飆168K，防禦率3.49。不料在賽季尾聲受到傷勢困擾，8月中後就持續缺陣，也錯過季後賽。