MLB／達比修二次Live BP狀態佳！野茂英雄親授後輩投球建議

教士日籍投手達比修有今天迎來春訓第二次Live BP(實戰投打練習)，登板前他在牛棚練投，與新搭當捕手馬多納度（Martin Maldonado）進行討論，大前輩野茂英雄也在一旁給予投球建議。

達比修有點出自己上次Live BP最大問題在指叉球，「其他球種的出手點一樣，能夠混淆打者，但就只有指叉球，出手時會很容易被打者察覺。」對此，教士顧問野茂英雄就建議達比修有調整握法和出手方式，讓指叉球威力最大化。

除了調整投球問題，達比修有也在實戰中與馬多納度持續磨合，並盛讚這位38歲老將經驗豐富，「今天的球速、控球各方面都很理想，馬多納度和我的配合也很好，能透過打者反應及時調整投球策略。」

值得一提的是，這次Live BP達比修有球速上看95英哩（約153公里），表現相當不錯。對此他表示自己在上次實戰後進行了調整，越來越接近理想狀態，「這幾次牛棚練投球速都有提升。只要身體狀態正常，應該可以維持球速，今天看到數據後心裡也鬆了一口氣。」