MLB／去年打37場就報銷 巨人李政厚春訓強勢回歸首轟出爐

巨人韓籍李政厚上賽季因傷報銷，今天面對洛磯敲出春訓熱身賽首轟宣告強勢回歸，可惜最終球隊未能取勝，以2比2平手作收。

26歲的李政厚在2023年與巨人簽下6年1.13億美元大約（約台幣37億），不料去年5月他就因一次守備撞傷左肩，導致賽季報銷。旅美第一年僅出賽37場，留下2轟8分打點、打擊率2成62成績。

本場比賽李政厚狀況火燙，用行動強勢宣告滿血回歸。1局下2人出局情況，他面對杜蘭德（Chase Dollander）第1球就直接開轟，扛出右外野方向陽春砲，幫處巨人成功開張。

Jung Hoo Lee’s first home run of 2025 💥 pic.twitter.com/owkYKH6ddM — SFGiants (@SFGiants) 2025年2月24日

整場比賽李政厚2打數貢獻1安、1打點，目前春訓出戰2場他5打數敲2安，有1轟、1打點，打擊率上看4成，上一次在有全壘打進帳已經要追溯至去年4月。