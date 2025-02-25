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MLB／去年打37場就報銷 巨人李政厚春訓強勢回歸首轟出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人韓籍李政厚上賽季因傷報銷，今天面對洛磯敲出春訓熱身賽首轟宣告強勢回歸。 美聯社
巨人韓籍李政厚上賽季因傷報銷，今天面對洛磯敲出春訓熱身賽首轟宣告強勢回歸。 美聯社

巨人韓籍李政厚上賽季因傷報銷，今天面對洛磯敲出春訓熱身賽首轟宣告強勢回歸，可惜最終球隊未能取勝，以2比2平手作收。

26歲的李政厚在2023年與巨人簽下6年1.13億美元大約（約台幣37億），不料去年5月他就因一次守備撞傷左肩，導致賽季報銷。旅美第一年僅出賽37場，留下2轟8分打點、打擊率2成62成績。

本場比賽李政厚狀況火燙，用行動強勢宣告滿血回歸。1局下2人出局情況，他面對杜蘭德（Chase Dollander）第1球就直接開轟，扛出右外野方向陽春砲，幫處巨人成功開張。

整場比賽李政厚2打數貢獻1安、1打點，目前春訓出戰2場他5打數敲2安，有1轟、1打點，打擊率上看4成，上一次在有全壘打進帳已經要追溯至去年4月。

MLB 巨人 李政厚

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