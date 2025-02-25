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MLB／調整打擊姿勢超有感！「卡仔」夯生涯春訓首轟

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇台美混血大物卡洛爾今天敲出春訓熱身賽首轟，幫助球隊以4：3擊敗守護者。 法國新社
響尾蛇台美混血大物卡洛爾今天敲出春訓熱身賽首轟，幫助球隊以4：3擊敗守護者。 法國新社

響尾蛇台美混血大物卡洛爾Corbin Carroll）今天敲出春訓熱身賽首轟，面對守護者扛出破蛋陽春砲，幫助球隊最終以4：3贏得勝利。

「卡仔」本戰的首個打席遭到對手三振，4局下再度上場，面對老隊友塞柯尼（Slade Cecconi），他先是揮空1顆內角變化球，隨後把握住失投的紅中曲球，大棒一揮掃出右外野全壘打牆，用陽春砲幫響尾蛇成功開張。

這一砲是卡洛爾生涯首度在熱身賽開轟，擊球初速上看107.5英哩（約173公里）、飛行距離423英呎（約129公尺）。本戰他2打數敲1安、進帳1分打點，選到1保送，打擊率為0.200，最終響尾蛇也以4：3逆轉守護者，取得春訓第一勝。

《Arizona Sports》指出，卡洛爾在去年下半季就開始嘗試新的打擊姿勢，並且沿用到春訓，收到不錯成效。相較過去，他在準備打擊時球棒位置變得更垂直，並且較遠離身體。而不是將球棒扛在肩膀上。總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也表示有發現「卡仔」調整，並認為不影響力量的前提下，新的姿勢可以縮短揮棒路徑，在面對特定球路能擊出更好角度。

Corbin Carroll 卡洛爾 響尾蛇

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