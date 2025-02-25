MLB／總裁喊「受夠52號了！」 小熊外野手賭輸乖乖改穿「腿哥」背號

小熊隊22歲外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今年將球衣背號從52號改成4號，聊到背後原因，竟是來自與球團棒球部門總裁霍耶爾（Jed Hoyer）的賭注。

阿姆斯壯今年提前向春訓基地報到，有天在訓練結束後與隊友一起打籃球殺時間，霍耶爾經過他們時，開玩笑說已經受夠了阿姆斯壯身上的背號，要他換一個比較有「腿哥（fast guy）」感覺的號碼。

阿姆斯壯回憶當時，「他應該是在講幹話，他說『如果我投進一球，你就換背號』，我覺很有趣啊！就回『好啊！來試試看！』」結果霍耶爾12呎外出手命中，阿姆斯壯無語，他說：「或許我應該推他。」阿姆斯壯願賭服輸，將背號換成4號。

阿姆斯壯曾在去年8月的比賽以14.08秒跑出場內全壘打，為Statcast系統啟用起來第三快紀錄，前兩名都來自巴克斯頓（Byron Buxton），分別是13.85秒、14.05秒。