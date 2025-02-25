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MLB／春訓一場未上！洋基「怪力男」手肘肌腱炎復發離隊受檢

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「怪力男」史丹頓春訓傳出手肘受傷，今天《ESPN》報導證實，他已經離隊返回紐約受檢。 美聯社
洋基「怪力男」史丹頓春訓傳出手肘受傷，今天《ESPN》報導證實，他已經離隊返回紐約受檢。 美聯社

洋基「怪力男」史丹頓Giancarlo Stanton）春訓時傳出陷入手肘傷病困擾，恐怕無法趕上開季。今天《ESPN》報導證實，這位強打已經離開佛羅里達，返回紐約進行治療。

早在去年史丹頓就因為手肘痠痛問題，導致明星賽後打擊表現下滑。雖然季後賽他回復「怪力男」本色狂掃7轟、16分打點，但休賽季相同問題再次找上門。報導指出，史丹頓因為手肘肌腱炎，至今仍未參加春訓，這次更是直接返回紐約檢查。

這次春訓洋基在訓練上並沒有過度要求史丹頓，而是以恢復為主。總教練布恩（Aaron Boone）日前也透露，子弟兵正在接受治療，近期不會有任何安排。至於新賽季規劃，若史丹頓趕不上開幕，洋基指定打擊位置將無固定人選，賈吉（Aaron Judge）也有可能作為DH出賽。

儘管上賽季飽受傷病困擾，但史丹頓仍出賽114場，並扛出27轟，季後賽回春的表現更讓他奪得美聯冠軍賽MVP。

Giancarlo Stanton MLB 史丹頓 洋基

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