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MLB／藤浪晉太郎飆出98英里火球 拚水手開季名單壓力大

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藤浪晉太郎在水手陣中尋求機會。 美聯社
藤浪晉太郎在水手陣中尋求機會。 美聯社

水手隊今天在主場對響尾蛇隊進行熱身賽，派出11名投手上陣，藤浪晉太郎也在其中，中繼1局未被安打，投出兩次三振、1次保送，水手全場出現17支安打，以11：5獲勝。

藤浪前年旅美首季效力運動家、金鶯隊出賽64場（7場先發），投出7勝8敗5中女2救援、防禦率7.18， 合計79局出現53次四死球，包括7次觸身球，一直有控球問題。

藤浪去年轉戰大都會隊，不過整季都在小聯盟，今年和水手簽下小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，今天首次在熱身賽亮相，面對4名打者用17球完成任務，其中10顆好球，最快球速98.4英里（158.4公里）。

水手最近兩季分別是88、85勝，都在美聯外卡排名第4，離季後賽只差1勝，去年季後沒有太大補強動作，今年投打陣容幾乎已經確定，藤浪拚開季名單壓力很大。

他最近完成春訓第2次牛棚練投後，強調自已的調整不錯，想看看實際比賽會有什麼表現，也會繼續努力練球，繼續保持狀況。

小聯盟 水手 藤浪

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