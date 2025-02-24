MLB／藤浪晉太郎飆出98英里火球 拚水手開季名單壓力大
水手隊今天在主場對響尾蛇隊進行熱身賽，派出11名投手上陣，藤浪晉太郎也在其中，中繼1局未被安打，投出兩次三振、1次保送，水手全場出現17支安打，以11：5獲勝。
藤浪前年旅美首季效力運動家、金鶯隊出賽64場（7場先發），投出7勝8敗5中女2救援、防禦率7.18， 合計79局出現53次四死球，包括7次觸身球，一直有控球問題。
藤浪去年轉戰大都會隊，不過整季都在小聯盟，今年和水手簽下小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，今天首次在熱身賽亮相，面對4名打者用17球完成任務，其中10顆好球，最快球速98.4英里（158.4公里）。
水手最近兩季分別是88、85勝，都在美聯外卡排名第4，離季後賽只差1勝，去年季後沒有太大補強動作，今年投打陣容幾乎已經確定，藤浪拚開季名單壓力很大。
他最近完成春訓第2次牛棚練投後，強調自已的調整不錯，想看看實際比賽會有什麼表現，也會繼續努力練球，繼續保持狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言