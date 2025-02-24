MLB／藤浪晉太郎飆出98英里火球 拚水手開季名單壓力大

水手隊今天在主場對響尾蛇隊進行熱身賽，派出11名投手上陣，藤浪晉太郎也在其中，中繼1局未被安打，投出兩次三振、1次保送，水手全場出現17支安打，以11：5獲勝。

藤浪前年旅美首季效力運動家、金鶯隊出賽64場（7場先發），投出7勝8敗5中女2救援、防禦率7.18， 合計79局出現53次四死球，包括7次觸身球，一直有控球問題。

藤浪晋太郎 マリナーズでの初登板！



1回無失点 2奪三振の素晴らしいピッチング！



荒れ球は変わらないが、要所要所で指にかかった綺麗なストレートを連発

最速は158km/h＆常時150km台中盤を計測！



2年ぶりのMLB昇格へ アピール成功！！！



🎦@Mariners#ShintaroFujinami #阪神タイガース pic.twitter.com/rQkEirXlYB — ALWAYS AKIRA (@sekai_yakyu_828) 2025年2月23日

藤浪去年轉戰大都會隊，不過整季都在小聯盟，今年和水手簽下小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，今天首次在熱身賽亮相，面對4名打者用17球完成任務，其中10顆好球，最快球速98.4英里（158.4公里）。

水手最近兩季分別是88、85勝，都在美聯外卡排名第4，離季後賽只差1勝，去年季後沒有太大補強動作，今年投打陣容幾乎已經確定，藤浪拚開季名單壓力很大。

他最近完成春訓第2次牛棚練投後，強調自已的調整不錯，想看看實際比賽會有什麼表現，也會繼續努力練球，繼續保持狀況。