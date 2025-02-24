MLB／布萊格曼回到最熟悉的三壘 紅襪首戰3支3還開轟

紅襪隊今天進行熱身賽第2戰，也是主場首戰，布萊格曼（Alex Bregman）首次亮相擔任先發第2棒，站上最熟悉的三壘防區，3次打數都揮出安打，包括2局下兩分砲，紅襪終場7：8不敵藍鳥隊。

布萊格曼離開待了9年的太空人隊，以自由球員身分和紅襪簽下3年1億2千萬美元合約，也在守備陣容引起骨牌效應；紅襪官網最近指出，原來三壘手狄佛斯（Rafael Devers）表明不願讓位，新球季還是可能擔任指定打擊，如此一來，吉田正尚的出賽機會也會受到衝擊。

Alex Bregman introduces himself to @RedSox fans with a big home run! #SpringTraining pic.twitter.com/CjTNjuXhlq — MLB (@MLB) 2025年2月23日

布萊格曼今天首次對外實戰，立刻展現火力，連續3次打數都是安打，2局下面對藍鳥第3任投手貝許（Andrew Bash），轟出左外野兩分全壘打，讓現場9211名球迷看得過癮。

他說：「這太棒了，球場擠滿觀眾實在很酷，絕對能感受到這種能量。」

布萊格曼轟出兩分砲。 路透社

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，以布萊格曼做事的方法和強度，這就是常態，他每天都會想出一些辦法希望球隊獲勝，自己想成為其中的一部分。