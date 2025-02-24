聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／布萊格曼回到最熟悉的三壘 紅襪首戰3支3還開轟
紅襪隊今天進行熱身賽第2戰，也是主場首戰，布萊格曼（Alex Bregman）首次亮相擔任先發第2棒，站上最熟悉的三壘防區，3次打數都揮出安打，包括2局下兩分砲，紅襪終場7：8不敵藍鳥隊。
布萊格曼離開待了9年的太空人隊，以自由球員身分和紅襪簽下3年1億2千萬美元合約，也在守備陣容引起骨牌效應；紅襪官網最近指出，原來三壘手狄佛斯（Rafael Devers）表明不願讓位，新球季還是可能擔任指定打擊，如此一來，吉田正尚的出賽機會也會受到衝擊。
布萊格曼今天首次對外實戰，立刻展現火力，連續3次打數都是安打，2局下面對藍鳥第3任投手貝許（Andrew Bash），轟出左外野兩分全壘打，讓現場9211名球迷看得過癮。
他說：「這太棒了，球場擠滿觀眾實在很酷，絕對能感受到這種能量。」
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，以布萊格曼做事的方法和強度，這就是常態，他每天都會想出一些辦法希望球隊獲勝，自己想成為其中的一部分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言