MLB／A-Rod在籃球場展現神技 幫大學生賺到1萬美元獎金
大聯盟退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在籃球場上也有一套，今天在巴克內爾大學一場籃球賽大展身手，在中場出手擦板得分，幫助一位學生贏得1萬美元獎金，進球那一刻高舉雙手歡呼。
A-Rod在2016年從洋基隊退休，帶著696轟紀錄結束大聯盟生涯22年，將成為NBA灰狼隊股東，今天在籃球場的高水準演出，大聯盟官網指出：「他在退休後的日子，仍然展現運動能力。」
今天比賽半場休息時間，A-Rod遠距離中場出手，投籃動作相當標準，接著就在全場觀眾的目光中投進籃框；他也和學生一起慶祝，在場內又叫又跳，現場氣氛陷入瘋狂。
這名獲得1萬美元獎金的學生來自費城，將用來支付學費，A-Rod笑說：「我們已經把他從費城人隊球迷變成洋基球迷。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言