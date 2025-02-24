MLB／A-Rod在籃球場展現神技 幫大學生賺到1萬美元獎金

大聯盟退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在籃球場上也有一套，今天在巴克內爾大學一場籃球賽大展身手，在中場出手擦板得分，幫助一位學生贏得1萬美元獎金，進球那一刻高舉雙手歡呼。

A-Rod在2016年從洋基隊退休，帶著696轟紀錄結束大聯盟生涯22年，將成為NBA灰狼隊股東，今天在籃球場的高水準演出，大聯盟官網指出：「他在退休後的日子，仍然展現運動能力。」

今天比賽半場休息時間，A-Rod遠距離中場出手，投籃動作相當標準，接著就在全場觀眾的目光中投進籃框；他也和學生一起慶祝，在場內又叫又跳，現場氣氛陷入瘋狂。

這名獲得1萬美元獎金的學生來自費城，將用來支付學費，A-Rod笑說：「我們已經把他從費城人隊球迷變成洋基球迷。」