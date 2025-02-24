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MLB／熱身賽第2戰就進先發名單 李灝宇3支0首安還未開張

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李灝宇熱身賽首安還未開張。圖截自X
李灝宇熱身賽首安還未開張。圖截自X

老虎隊今天在客場對洋基隊進行熱身賽，旅美好手李灝宇首次排進先發打線，擔任第8棒、二壘手，3次打數未有安打，被三振1次，熱身賽首安還未開張。

老虎昨天展開熱身賽，李灝宇在主場對費城人隊之戰，以替補三壘手的身分亮相，兩次打數掛零，被三振、保送各1次，老虎終場7：6獲勝。

李灝宇被預測今年季中有機會登上大聯盟，今天熱身賽第2戰排進先發名單，3局上首次打擊揮出左外野飛球，4局上中外野飛球出局，6局上被三振後退場，老虎最後4：0擊敗洋基。

這是李灝宇生涯第3次大聯盟春訓，目前出賽兩場，合計5次打數未有安打，歷年出賽14場，16打數1安打、被保送3次，吞下4次三振，還未有長打表現。

海盜隊今天在主場和雙城隊交手，鄭宗哲擔任替補游擊手，7局下被保送，再靠隊友安打掩護得分，8局下揮出右外野飛球出局，海盜終場5：1獲勝。

去年世界12強棒球賽國手林家正，今年改披運動家隊球衣，今天對洛磯隊之戰首度亮相，5局下出場代跑，也靠隊友安打掩護得分，第6局退場未有打擊機會，運動家4：0贏球。

老虎 運動家

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