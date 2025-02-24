MLB／佐佐木朗希極秘特訓？牛棚練投選在室內打擊場地

道奇隊投手佐佐木朗希今天進行春訓第2次牛棚，練投大約30球，選在室內打擊場地被日本媒體喻為「極秘特訓」，投手教練普萊爾（Mark Prior）表示，這次練投球要運用科技，在佐佐木的身上安裝一些東西，這是球團和所有投手一起做的事。

佐佐木後天將對白襪隊練習賽初登板，對手是小聯盟球員，史奈爾同一天在熱身賽對決水手隊，普萊爾說：「開訓前幾周都在努力了解對方，努力獲得進展，讓佐佐木參與一些他想做的事。」

日媒指出，佐佐木這次練投和往常不同，特別選在室內打擊場地，大谷翔平以前也用過，感覺是一次不尋常的訓練；普萊爾表示，要讓佐佐木適應球隊的風格、訓練、會議和所有東西，也要了解他想做什麼，以及如何展開工作。

大聯盟海外開幕戰將於3月18、19日在東京巨蛋進行，道奇、小熊隊首戰分別推出山本由伸、今永昇太先發，佐佐木第2戰登板；大聯盟官網最近指出，美國棒界長期以來一直很興奮想看到佐佐木如何展現武器，他在隊上實戰投打練習大部分都投速球、快速指叉球，搭配一些滑球，這個球路也是必須再進步之處。