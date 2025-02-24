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MLB／開刀後首次實戰打擊練習 大谷翔平3月1日對天使之戰DH亮相
道奇隊球星大谷翔平備戰新球季，今天在春訓基地首次進行實戰打擊練習，面對20歲小聯盟右投克魯茲（Nicolas Cruz）32球揮擊18球，以右外野安打結束這次練打。
這是大谷在去年11月5日左肩動刀後，第1次實戰打擊練習，接下來就是迎接熱身賽；道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，大谷將在本周末出場，預定3月1日對天使隊之戰擔任指定打擊（DH），他也會在3月18、19日海外開幕戰亮相。
道奇、小熊隊將在東京巨蛋進行開季2連戰，山本由伸、今永昇太開幕戰登板對決，佐佐木朗希扛起道奇第2戰先發重任。
大谷今天練打吸引大約300名球迷，不少小聯盟球員也到場觀看；根據在場日本媒體報導，大谷每次揮擊，場外都爆出陣陣歡呼聲，他自認準備工作進展順利，感覺現在可以參加比賽了。
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