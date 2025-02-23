棒球／全美最慘55連敗終於結束 大學隊登上MLB官網首頁
大聯盟官網難得出現業餘球隊的報導登上首頁，馬里蘭大學東岸分校（UMES）今天成為另類焦點，因為經過快兩年的煎熬，終於向55連敗紀錄說再見。
UMES今天以14：7擊敗陶森大學（Towson University），繼2023年5月後再嘗贏球滋味，第9局抓到最後一個出局數，確定比賽結束那一刻，全隊開心慶祝。
大聯盟官網特別提到，雖然歷史性的全國最長連敗確實結束了，但UMES開賽看起來不太樂觀，首局就被陶森狂攻5分，取得大幅領先，56連敗似乎即將來臨。
UMES第2局追回1分，下一局再得4分，第4局一口氣攻下5分奠定勝基，後援投手莫拉列斯（Wilfredo Morales）守住最後4局未被安打、未失分，UMES終場以7分之差獲勝。
官網指出，這是體壇堅持不懈的經典故事，以及被擊倒後重新站起來的故事，就像UMES經歷艱難第1局後逆轉勝，想起讓人古老的格言「重要的不是如何開始，而是如何完成」。
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