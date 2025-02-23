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MLB／想看「法官」留鬍子？賈吉堅持一直當Mr. Clean

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉。 路透
賈吉。 路透

洋基隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）和球員達成共識，從今年開始可留鬍子，但要保持乾淨整齊，「法官」賈吉（Aaron Judge）今天被問到此事，立刻表明立場，自己會繼續保持「Mr. Clean」的身分。

洋基這項政策已經長達49年，賈吉從2016年菜鳥球季起，連續9年維持臉上乾乾淨淨的形象，他說：「2013年被選中第1天就開始刮鬍子，這是我知道、也是習慣的事，環顧球場看看傳奇人物和老照片，他們都遵守規定，我只是追隨他們的道路。」

賈吉坦言對球團改變政策感到吃驚，他表示，最近這件事被提起前，真的不認為有什麼大不了，但這個新規則很好，對很多球員有幫助，若能擁有更多幫助球隊贏球的戰力，所有人都會參與其中。

至於原本規定「可能會讓不想刮鬍子的球員拒絕加盟」的說法，賈吉強調沒有聽過這種事，他說：「如果這條小規則會阻止你來這裡，你可能不該來。」

身為隊長的賈吉表示，洋基是紀律嚴明的球隊，這是自己從小聯盟開始一直學到的事，不希望很多規則開始改變。

小聯盟 洋基 賈吉

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