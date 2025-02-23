MLB／洋基解除半世紀禁鬍令 「山頂洞人」戴蒙回應令人意外

洋基隊上周正式開訓，最大條新聞是球團老闆霍爾．史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）宣布有條件開放球員留鬍子，解除長達49年的禁鬍令，退役名將戴蒙（Johnny Damon）卻提出讓人驚訝的看法，希望老東家堅持這項政策。

洋基從1976年起要求全隊儀容，這是已故老闆喬治．史坦布瑞納（George Steinbrenner）下達指令，經過近半世紀後，霍爾決定改變，但也提醒球員，就算留了鬍子仍要保持整齊。

戴蒙2002到05年效力紅襪隊時，球員各種造型都有，他甚至被喻為「山頂洞人」，2006年跳槽洋基成為王建民的隊友，立刻剪掉亂七八糟的頭髮和鬍子，當時成為焦點話題。

洋基今年決定改變做法，戴蒙被問到此事，他說：「聽說洋基不要求剪髮、修剪鬍鬚，可以一直保留小鬍子，但我們必須對貝拉（Yogi Berra）、迪馬喬（Joe DiMaggio）、曼托（Mickey Mantle）、基特（Derek Jeter）和李維拉（Mariano Rivera）保持尊重，這是洋基的傳統，好好保留吧。」

戴蒙表示，多年前剪掉可愛的頭髮，因為喬治是偉大的老闆，自己不會質疑，現在應該保持政策不變，聽老闆的話，拿出最好的表現繼續加油。