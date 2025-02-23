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MLB／連續解決遊騎兵中心棒次 鄧愷威初登板中繼成功
巨人隊今天展開熱身賽首戰，旅美投手鄧愷威順利跨出第1步，在客場對遊騎兵隊之戰中繼1局未被安打、未失分，巨人終場以6：1獲勝。
鄧愷威4局下登板面對遊騎兵中心棒次，柏格（Jake Burger）、彼德森（Joc Pederson）連續揮出中外野飛球出局，接著三振賈西亞（Adolis Garcia），用12球完成中繼任務。
鄧愷威2021年首次大聯盟熱身賽，出賽兩場合計1.1局失1分，今年簽下小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，今天首場熱身賽連續解決3名打者，投12球只有1顆壞球，拿到中繼成功紀錄，調整狀況不錯。
巨人南韓好手李政厚去年5月接球受傷，旅美首季只打37場比賽，今天重返大聯盟熱身賽，擔任先發3棒、中外野手，3打數1安打，吞下1次三振。
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