MLB／鄭宗哲首安就是二壘打 歷年熱身賽打擊率突破3成

海盜隊今天在佛羅里達州「葡萄柚聯盟」展開熱身賽首戰，前往客場和金鶯隊交手，旅美好手鄭宗哲以替補二壘手身分亮相，春訓首安就是二壘打，海盜終場以10：5獲勝。

Tsung-Che Cheng with a double in the 9th pic.twitter.com/WpDucRyxSP — Platinum Ke’Bryan (@PlatinumKey13) 2025年2月22日

鄭宗哲5局下出場鎮守二壘，7局上首次站進打擊區，面對金鶯第7任投手安布魯斯特（Justin Armbruester），春訓首打席左外野飛球出局，9局上從海德（Dylan Heid）的手中揮出左外野方向二壘打，再靠高爾斯基（Matt Gorski）滿貫砲得分。

鄭宗哲2022年首次參加大聯盟春訓，去年、今年也接受徵召，目前合計出賽20場，28次打數揮出9支安打，包括兩支二壘打、3支全壘打，一共攻下6分打點，今天這支二壘打也讓他的打擊率從2成96升至3成21。