MLB／慘遭170公里火球「爆頭」心有餘悸 道奇米勒：想到還是會驚醒

日前春訓熱身賽交手小熊，道奇火球男米勒（Bobby Miller）遭到105.5英哩（約169.8公里）直球猛擊頭部傷退。今天他也在受訪時回顧恐怖瞬間，直言「晚上想到還是會驚醒」。

情況發生在3局上，米勒面對前隊友布許（Michael Busch），在2好1壞情況下被逮中1顆紅中曲球，不料這記初速達105.5英哩的擊球直中米勒面門，他也隨即痛苦倒地，所幸最後還能靠自己的力量走下場。

Scary moment as Bobby Miller just took a 106-mph line drive off the head



He was removed from the game but walked off under his own power



pic.twitter.com/j3N44scm6l — Blake Harris (@BlakeHHarris) 2025年2月20日

今天米勒受訪時更新傷情，表示自己目前仍有不適如頭痛、嗜睡和疲勞，但狀況已經有出現好轉。回顧當下狀況，他說道：「可能是腎上腺素的關係，我倒下時完全沒感覺，也不太清楚怎麼了，通常眼睛能夠像慢動作一樣看到球路，但那球的球速太快，根本來不及閃避或著用手套擋住。」他也坦言，萬幸不是擊中眼睛、太陽穴或後腦杓，否後過可能更加嚴重，「真的很慶幸，我覺得是上天保佑了我。」

當天賽後，小熊教練團與布許都有聯繫米勒，讓他非常感激，不過當下發生的情況仍然造成了些許創傷，「即便我努力不去想這段經歷，晚上還是時常會驚醒。那段影片我大概看100次了，以前都不敢看這樣的影片，結果自己經歷過後反而敢看了。現在我只想盡快恢復，返回球場訓練。」米勒說道。