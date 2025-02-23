MLB／索托從洋基轟到大都會 連兩年熱身賽首戰全壘打

大都會隊今天展開熱身賽首戰，重量級球星索托（Juan Soto）擔任先發2棒、右外野手，1局下首次站上打擊區就開轟，幫助球隊一路領先，以6：2擊敗大空人隊。

索托去年12月和大都會簽下15年7億6500萬美元合約，總值超越道奇隊大谷翔平的7億美元紀錄，躍居大聯盟史上第1，迎接生涯第8個球季。

Juan Soto goes yard in his first at-bat in a @Mets uniform! #SpringTraining pic.twitter.com/yDsYWKYxh6 — MLB (@MLB) 2025年2月22日

大都會今天在佛羅里達州「葡萄柚聯盟」亮相，索托首局面對太空人先發投手高登（colton gordon） ，轟出中左外野方向426英尺陽春砲，攻下全場第1分，成為致勝一擊。

索托2局下揮出二壘方向滾地球，送回三壘隊友再攻下1分打點，2打數1安打、兩分打點完成轉隊第1場熱身賽任務。

索托去年在洋基隊首場熱身賽也開轟，對藍鳥隊第4局轟出3分砲，今年再度展現重砲火力，他說：「每個人都知道你是誰，但他們必須親眼看到。」

大都會主場Clover球場今天湧進7394人觀戰，寫下歷年熱身賽單場第2多觀眾紀錄，2015年哈維（Matt Harvey）動完韌帶置換手術後首場熱身賽，吸引最多人進場。