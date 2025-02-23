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MLB／李灝宇熱身賽暴力出棒差點轟出牆 纏鬥12球拗到保送掀熱議

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MLB／李灝宇暴力出棒差點轟出牆 纏鬥12球拗保送掀熱議

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 法新社
李灝宇。 法新社

老虎隊21歲台灣內野手李灝宇今天在春訓熱身賽替補亮相，2打數沒有安打，纏到12球選到1保送，8局展現擊球初速104.9哩（約169公里）、飛行距離413呎的豪邁揮棒。

李灝宇過去兩年都曾以支援形式參與大聯盟熱身賽，今年首度參與大聯盟春訓，今天面對費城人隊之戰從板凳出發，5局下兩出局、二壘有人時代打，面對庫內爾（Joel Kuhnel），2好球後6度破壞成界外，最終纏鬥12球選到保送。

李灝宇第2打席遭到考斯（Jose Cuas）三振，第3打席面對舒佛（Austin Schulfer），將一顆84哩滑球掃到中外野，飛行距離413呎，而老虎主場聯信球場（Comerica Park）中外野牆距離412呎，也讓老虎球迷看了這一球在社群上讚嘆：「這在老虎球場可能是全壘打」、「他已經準備好在聯信球場出賽了」。

李灝宇纏鬥12球的打席引起更多討論，多位老虎隨隊記者指出，他在這個打席中8球打成界外，李灝宇錯過了好幾顆他可以攻擊的球，但以今年第一個熱身賽打席來說，李灝宇仍有好的開始，讓人留下深刻印象。

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