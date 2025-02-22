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MLB／羅伯茲聽聞佐佐木朗希結婚也嚇到 「蛤？他有女友？」
「令和怪物」佐佐木朗希深夜宣布婚訊，將以已婚男的身分展開旅美生活，消息一出令許多人吃驚，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言連他有女朋友都不知道；社群Dodgers Nation則點出兩位日籍球星大谷翔平、佐佐木朗希都在與道奇簽約後重磅公布婚訊，留言：「好喜歡你們的這種流行喔！」
佐佐木朗希透過IG公布結婚消息，放上兩頂道奇球帽的照片，寫著：「感謝大家一直以來的支持，我在前一天與一位普通女性結婚了，這對我個人及職業生涯來說都是新的開始，內心有期待也有不安，我們會以夫妻身分未來一起努力，也希望大家可以給予溫暖的支持。」
羅伯茲今天在春訓基地被問到此事，第一反應先是詫異「What？」他坦言：「我根本不知道他有女朋友，呃…恭喜他，等我見過他老婆後再幫他準備結婚禮物。」
巧合的是，大谷在與道奇簽約的兩個月後公布婚訊，朗希也在加入道奇的一個月後宣布結婚，讓Dodgers Nation不禁寫道：「真是喜歡這種流行。」
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