快訊

川普曝「近乎」與烏克蘭達成礦產協議！澤倫斯基也證實了

獨／台灣教師應聘廣東高校 到職前夕遭取消「疑被扣獨帽」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／佐佐木朗希突宣布結婚！教頭傻眼：他有女朋友？

中央社／ 洛杉磯21日專電
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

新加盟洛杉磯道奇隊的日本新生代巨投佐佐木朗希今天宣布結婚喜訊；全隊上下都是到消息曝光之後才知道，總教練羅伯茲驚訝問：「什麼？他有女朋友？」

佐佐木朗希今天在社群媒體貼出一張照片，照片裡有兩頂道奇隊LA字樣的帽子。

貼文寫到：「感謝大家一直以來的支持，日前，我與一位普通女性登記結婚了。這是我在人生與職業生涯上的全新起點，內心充滿期待與不安，但我們夫妻將攜手努力，希望大家能夠溫暖地守護與支持我們。」

道奇隊正在亞利桑那州的春訓基地備戰新球季，「洛杉磯時報」報導，佐佐木朗希的喜訊來得毫無預警，就連總教練羅伯茲（Dave Roberts）在例行接受媒體採訪時，似乎一無所知，語氣驚訝反問：「朗希？」

羅伯茲還說：「什麼？我不知道他有女朋友。」

「洛杉磯時報」形容，佐佐木朗希宣布喜訊的方式，與去年大谷翔平在春訓宣布結婚一樣，事前毫無徵兆，為春訓基地製造一個大驚喜。佐佐木是在每天例行訓練開始之前，在社群媒體Instagram上貼文。

報導指出，甚至連日本隊友、曾共同效力日本國家隊的大谷翔平、山本由伸事前都不知道。佐佐木朗希接受媒體訪問的時候說，大谷與山本「他們很驚訝，一開始他們還不相信」。

MLB 佐佐木朗希 道奇

延伸閱讀

大谷翔平的故鄉！日本岩手縣「前澤牛」首登台中

MLB／是否參戰2026經典賽？大谷翔平先專注更重要的事

MLB／山本由伸春訓首戰飆速155公里 每天和史奈爾一起吃早餐

MLB／從小就看燕九郎 大谷翔平哀悼離世操偶師：非常遺憾

相關新聞

MLB／佐佐木朗希突宣布結婚！教頭傻眼：他有女朋友？

新加盟洛杉磯道奇隊的日本新生代巨投佐佐木朗希今天宣布結婚喜訊；全隊上下都是到消息曝光之後才知道，總教練羅伯茲驚訝問：「什...

MLB／是否參戰2026經典賽？大谷翔平先專注更重要的事

日本隊將以衛冕冠軍之姿挑戰2026年世界棒球經典賽，大谷翔平是否參戰？他今天對此回應，「如果可以被選中，那會是我的榮幸。...

MLB／山本由伸春訓首戰飆速155公里 每天和史奈爾一起吃早餐

大聯盟春訓熱身賽從今天起跑，道奇隊日籍投手山本由伸面對小熊隊先發，投1.2局被敲3安打、無失分，最快球速96.6哩（約1...

MLB／感謝隊友貝提讓出22號 索托回贈300萬豪車

索托（Juan Soto）以15年7.65億美元（約台幣249億元）合約轉戰大都會隊，三壘手貝提（Brett Baty）...

MLB／嘗試揮臂式投球有原因 大谷翔平：想看看自己是否還能成長

傷後回歸的「投手大谷」，正在開發自己更多潛能，大谷翔平今天接受媒體聯訪，談到今年春訓練投嘗試揮臂式投球的原因，他說：「作...

MLB／從小就看燕九郎 大谷翔平哀悼離世操偶師：非常遺憾

日本職棒養樂多隊人氣吉祥物「燕九郎」的操偶師病逝，震撼棒壇，效力美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平，今天接受媒體聯訪，也被問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。