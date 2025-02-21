MLB／是否參戰2026經典賽？大谷翔平先專注更重要的事

日本隊將以衛冕冠軍之姿挑戰2026年世界棒球經典賽，大谷翔平是否參戰？他今天對此回應，「如果可以被選中，那會是我的榮幸。」但他也強調，將會先專注在今年賽季。

大谷翔平在2023年經典賽投打兩端助拳日本，相挺恩師栗山英樹，他的好表現最終也拿下大會MVP。

日本隊已確定將在2026年正賽擔任預賽東道主，大谷在今天被問到參戰經典賽意願，他回應：「如果可以獲選當然會是榮耀，但現在對我來說重要的是今年球季，我的專注力會先放在準備今年球季，希望可以打出好的內容。」

日本隊監督井端弘和兩天前造訪道奇春訓基地，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）當時透露還沒聊到大谷是否參戰經典賽，他笑回：「問這個太早了吧。」