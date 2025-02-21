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MLB／從小就看燕九郎 大谷翔平哀悼離世操偶師：非常遺憾

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平昔日與燕九郎互動。圖截自影片
大谷翔平昔日與燕九郎互動。圖截自影片

日本職棒養樂多隊人氣吉祥物「燕九郎」的操偶師病逝，震撼棒壇，效力美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平，今天接受媒體聯訪，也被問到這件事情，而大谷也表達自己的悼念之情。

大谷翔平表示，「我沒有實際見過他本人，但從我小時候就開始看著燕九郎，他是非常受歡迎的吉祥物代表，聽到這樣的消息非常遺憾，也很感謝他的付出。」

燕九郎個性幽默、喜歡吐槽，媒體進一步提到大谷以前也與燕九郎有過有趣的互動，大谷說：「燕九郎就是這樣啊！」

大谷在2023年世界棒球經典賽披上日本隊戰袍，有一次在結束練打後，燕九郎上前拉住他的手臂，大谷將自己的手臂用力從兩隻肥滋滋的翅膀中抽出，燕九郎被一把甩倒在地，成為當時網路瘋傳的畫面；去年大谷完成50轟50盜空前偉業當天，燕九郎也寫下對大谷的祝賀，「恭喜大谷，明天報紙版面都是大谷了，我跟青木君（青木宣親）說如果他現在取消引退，就不會有人注意到了。」

大谷翔平 日本隊 青木宣親

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