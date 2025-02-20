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MLB／布萊格曼引起骨牌效應 吉田正尚將讓出DH重返外野
紅襪隊日籍球星吉田正尚最近飽受交易傳言困擾，但他已經準備好繼續為紅襪隊打拚，新球季也將從指定打擊（DH）回到外野守備，總教練柯拉（Alex Cora）說：「吉田將成為其中一部分，去年他是DH。今年我們需要他的防守，這是一個球季。」
吉田前年展開旅美生涯，和紅襪簽下5年9千萬美元合約，大聯盟首季有87場擔任左外野手，去年專職DH任務，只有1場站上左外野區，10月進行右肩關節唇修復手術，目前揮棒不受影響，傳球仍在調整。
柯拉表示，這是非常大的手術，需要漫長復健過程，但他知道球隊今年需要他的防守。
紅襪上周在自由球員市場簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），3年合約達1億2千萬美元，也牽動整個守備；紅襪官網指出，儘管原來三壘手狄佛斯（Rafael Devers）表明不願讓出守位，還是可能改打DH，如此一來，吉田的出賽機會也會受到衝擊。
吉田說：「這不是我能控制的事，球隊也還沒討論，我會接受任何安排，為開季做好準備。」
紅襪官網報導，吉田在去年球季結束後，並未回到日本，而是留在波士頓，因為家人喜歡待在這座城市；吉田親自感受波士頓不同季節和日本類似，他和家人都愛吃龍蝦捲，也喜歡昆西市場。
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