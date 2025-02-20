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新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

MLB／是否會參加明年經典賽正賽？賈吉賣關子：請拭目以待

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉認為，是否要參加經典賽，得觀察自己那時的身體狀況再決定。 路透
賈吉認為，是否要參加經典賽，得觀察自己那時的身體狀況再決定。 路透

世界棒球經典賽資格賽A組賽事將在明日登場，而經典賽正賽將在2026年3月舉行，做為最頂級的棒球賽事，洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）被問到是否會願意代表美國隊出征，他表示：「我覺得很酷！」

上屆經典賽賈吉原名列美國隊名單，不過他正好與洋基簽下9年3.6億美元超大合約，因此決定以母球團訓練為主，婉拒經典賽。如今經典賽正賽即將於明年舉行，賈吉向美媒透露參賽意願：「我認為這很有趣，不過還是要看我那時的球涯規劃。」

上屆美國在決賽敗給日本，賈吉表示，希望下次要贏回來。 路透
上屆美國在決賽敗給日本，賈吉表示，希望下次要贏回來。 路透

「我覺得能夠代表國家隊出賽很酷，美國隊雖然闖進決賽，但沒能奪冠，所以下屆我們要贏下來，請拭目以待。」若賈吉點頭參賽，這將是他首次的經典賽體驗。洋基陣中也有沃爾普（Anthony Volpe）希望能披上美國隊戰袍，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）也有望為英國出賽。

經典賽 美國隊 賈吉

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