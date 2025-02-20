MLB／道奇教頭談朗希的開箱心得 「別期待他像個塞揚名投」

道奇隊日籍三巨頭之一的「令和怪物」佐佐木朗希今天在眾多球迷的注視下進行首次的實戰投打練習，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露他的「開箱心得」，直言：「不會期待看到一個塞揚等級的投手。」

羅伯茲表示，目前佐佐木朗希的尚在起步階段，因次不必期待看到破百英里的火球，但他也坦言很想看到接下來實際面對打者的話，朗希會怎麼完成投球任務。今天朗希主投2局，球數控制在27球。

朗希今天的實戰投打練習投了2局，用了27球，現場聚集了許多球迷圍觀。 美聯社

外界對朗希的期待感非常強，不過羅伯茲認為，希望外界別給他太多壓力，「沒有人會期待他在第一次的實戰練習就像個塞揚投手一樣。」同時也誇獎朗希：「他充滿才華，我們會持續給予機會，並讓他吸收經驗，他會走出屬於自己的路。」

羅伯茲也談到朗希的心態成長，他認為，朗希一直以來都位於頂尖投手的層級，他已經習慣成為最強，而慢慢蛻變為更強的選手的過程會讓他知道該如何取得成功。