MLB／熱身賽明天點燃戰火 道奇推出山本由伸對決小熊

大聯盟熱身賽明天開打，道奇隊將在主場迎小熊隊，雙方分別推出山本由伸、波蒂特（Cody Poteet）登板先發，山本迎接旅美生涯第2季，全力備戰3月18日在東京巨蛋進行的大聯盟海外開幕戰。

海外開幕戰將於3月18、19日舉行，道奇、小熊也是率先展開春訓的球隊，明、後天先在熱身賽交手兩場，3月東京之旅結束後返美繼續春訓，各隊本土開幕戰將在28日開打。

明天「仙人掌聯盟」熱身賽首戰將在台灣時間清晨4點開打，兩隊先發投手初登板，投球局數不會太長；波特蒂去年季後因為貝林傑（Cody Bellinger）交易案，從洋基改穿小熊球衣，明天迎接全新挑戰。

山本去年出賽18場投出7勝2敗、防禦率3的成績，旅美第1年就奪下世界大賽冠軍，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天正式宣布，明天熱身賽交給他打頭陣，赴日進行開幕戰前，預定在「仙人掌聯盟」出賽4場。

美國媒體指出，由於東京系列賽只有兩場比賽，就算先發投手表現出色，也會大量使用牛棚戰力；道奇去年在南韓進行海外開幕戰和教士隊交手時，帶了兩名先發投手和11名後援投手，這11名後援有10人登板。