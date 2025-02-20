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MLB／大谷路邊停車竟「嚕半天」 美媒：終於有他不擅長的事

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平日前出席道奇隊春訓「雞翅大胃王」比賽，美國媒體《TMZ Sports》分享一段大谷停車的影片，引發球迷們熱議。

《TMZ Sports》分享大谷停車影片，在報導中直呼世界終於找到大谷不擅長的事「停車」。畫面可見，大谷先嘗試倒車入位，但車尾與後方車輛只相距幾英寸，他立刻向前調整，然而他發現車身仍過於突出，於是再次倒車調整。

他的車尾又幾乎貼到後方車輛，最終他成功地將車停入車格，花了1分鐘左右。下車後，大谷對著鏡頭燦笑揮手。

影片曝光後，引發網友們熱議，「日本主要靠左行駛，和美國相反，難免會不習慣」、「該幫大谷買一輛有自動停車功能的特斯拉」、「老實說與多數人相比，表現B+」。

大谷翔平 道奇

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