MLB／大谷路邊停車竟「嚕半天」 美媒：終於有他不擅長的事

大谷翔平日前出席道奇隊春訓「雞翅大胃王」比賽，美國媒體《TMZ Sports》分享一段大谷停車的影片，引發球迷們熱議。

《TMZ Sports》分享大谷停車影片，在報導中直呼世界終於找到大谷不擅長的事「停車」。畫面可見，大谷先嘗試倒車入位，但車尾與後方車輛只相距幾英寸，他立刻向前調整，然而他發現車身仍過於突出，於是再次倒車調整。

他的車尾又幾乎貼到後方車輛，最終他成功地將車停入車格，花了1分鐘左右。下車後，大谷對著鏡頭燦笑揮手。

影片曝光後，引發網友們熱議，「日本主要靠左行駛，和美國相反，難免會不習慣」、「該幫大谷買一輛有自動停車功能的特斯拉」、「老實說與多數人相比，表現B+」。