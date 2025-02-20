MLB／日本監督現身小熊基地視察 坦言若沒有今永昇太會很麻煩
為備戰2026年世界棒球經典賽，日本隊監督井端弘近日特地赴美觀察旅美的日本選手，先前已視察過道奇隊春訓基地，今天則前往小熊隊春訓現場，探訪今永昇太以及鈴木誠也，期盼2位選手能投入日本國家隊。
根據日媒報導，今永去年的好成績大家有目共睹，井端監督甚至坦言：「少了他我們會很煩的。」另外還有單季20轟以上的鈴木誠也，被認為是戰力之一。
鈴木誠也2023年原有機會披上日本隊戰袍出征，無奈因傷退出，井端監督評價，若鈴木誠也加入日本隊，對打線勢必為一大加分。不過井端監督也沒有把話說死，並表達每位選手都一樣重要：「大家都是一樣的，也要注意別受傷了。」
今永昇太曾在2017年亞冠賽、2019年12強對上中華隊，都能展現強大壓制力，被譽為「台灣殺手」中華隊最近一次在一級賽事對上日本隊是去年的12強賽，冠軍戰以4:0擊敗日本隊奪冠。
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