MLB／佐佐木朗希現實面最大挑戰 洛時：才華橫溢但還未經加工

「令和怪物」佐佐木朗希今天首次進行春訓實戰打擊練習，吸引球團高層、教練、球員圍觀，道奇隊總經理高姆斯（Brandon Gomes）也在其中，洛杉磯時報指出，這位23歲日本奇才成為關注焦點，他的目光所及之處都被好奇的眼睛緊盯。

不只如此，道奇春訓基地還有數百名球迷、攝影師和媒體成員擠在球場周圍，隊上重量級球星貝茲（ Mookie Betts）說：「當所有人都想要這個人時，大家都會關注他。」

佐佐木今天登板面對8名隊友，模擬兩局投27球，被揮出兩支安打，投出兩次三振，最快球速95英里；他表示，投球不會緊張，不過還要習慣回到比賽流程。

洛杉磯時報指出，佐佐木才華橫溢，但他來到美國後還「未經加工」，這27球幾乎無法真正了解他的當前狀態，也還無法知道新球季從日本職棒過渡到大聯盟是否順利。

道奇內野手柏特（David Bote）被佐佐木三振1次，但也揮出1支安打，他說：「佐佐木首次面對打者練投，表現已經很好了。」

柏特表示，本壘板後面大約50人看球，光是這點就需要展現勇氣，佐佐木站出來真正展示實力。

洛杉磯時報分析，佐佐木在日本職棒聯盟對抗水準較低的打者表現出色，生涯4個球季平均防禦率2.10，成為全球最令人垂涎的年輕投手之一，但他在單季最多先發20場，不像隊友大谷翔平、山本由伸擁有的紀錄，如何快速適應大聯盟成為今年面臨的更大問題。

另外，佐佐木的速球、快速指叉球都夠水準，但滑球品質被認為還要加強，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「還在了解中，讓佐佐木實際面對打者，有助於弄清第3種球路對右打或是左打較好。」

佐佐木將於開季第2戰、3月19日在東京巨蛋先發對決小熊隊，道奇不急著看他今年一定要成功，畢竟先發投手群深度足夠，隨時有人可取代。