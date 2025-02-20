MLB／電子好球帶初體驗被沒收三振 達比修有：我不太喜歡

教士隊日籍投手達比修有今天在春訓以實戰投打方式，體驗首次在大聯盟層級賽事啟用的自動電子好球帶（ABS，automated ball-strikes），在過程中也遭到打者挑戰成功，達比修在受訪時尷尬笑道：「我不太喜歡。」

在實戰投打練習中，達比修的一顆內角變化球讓打者站著不動遭到三振，不過打者認為是壞球，提出挑戰，最後ABS也判定該球為壞球，沒收了達比修的三振。練習後達比修受訪表示，這次有2顆認為是好球的球，但電子好球帶改判，並不太喜歡這個系統。

We just had a preview of the ABS Challenge system during Yu Darvish’s live BP!



A strike call overturned into a ball. Take a look: pic.twitter.com/XMA1BvRqus — Sammy Levitt (@SammyLev) 2025年2月19日

ABS過往都在小聯盟層級使用，今年是首次在大聯盟層級的春訓賽事啟用，根據春訓規定，每隊每場比賽都有2次挑戰機會，挑戰成功則保留機會，且必須在主審做出判決後馬上提出挑戰，方法為迅速輕拍帽子、頭盔，而且只有打者、捕手以及投手可以挑戰。

根據大聯盟官方數據，在ABS挑戰系統中，完成一次挑戰約需要17秒，在小聯盟賽事中，挑戰成功率為5成，平均每場挑戰3.9次。