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MLB／威廉斯「御氣球」大獲好評 洋基捕手：慶幸在本壘後接球

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯的變速球在春訓引起一陣討論，連隊友都讚不絕口。 法新社
威廉斯的變速球在春訓引起一陣討論，連隊友都讚不絕口。 法新社

洋基隊在休賽季簽下了前釀酒人隊當家終結者威廉斯（Devin Williams），近日他展開了與洋基的首次春訓，而隊友與教練們也親眼見證這位新同學的招牌武器，被譽為「御氣球」的變速球。

威廉斯變速球的特殊之處，就是有著極高轉速，變速球為了混淆打者，轉速通常較低，大聯盟變速球平均為1769轉，但威廉斯的變速球卻反其道而行，高達2752轉，也有著詭異的軌跡，好似動畫《降世神通》之中能控制氣流的「氣宗」，「御氣球」因而得名。

洋基教頭布恩十分欣賞威廉斯，稱他是無需試駕的「豪車」。 路透
洋基教頭布恩十分欣賞威廉斯，稱他是無需試駕的「豪車」。 路透

根據大聯盟官網報導，洋基教頭布恩（Aaron Boone）甚至以「豪車」來形容威廉斯，彷彿無需試駕就能互通心意。布恩受訪時說道：「他是一位優秀的運動員，這個休賽季他也很努力訓練，他看起來狀況非常好。」

威廉斯持續大放異彩，為他接捕的洋基新秀捕手威爾斯（Austin Wells）不禁表示：「我很慶幸我是在本壘板後接球，而不是在打擊區面對它。」菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice）也讚不絕口：「他太有天賦了，他的變速球轉速高到完全看不見縫線，像顆純白的球。」

威廉斯 洋基

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