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MLB／東蛋上演首次開幕戰日投對決 小熊總管：有比這更美好的事？

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太將在東京巨蛋與山本由伸展開史上首次的日本投手開幕戰對決。 法新社
今永昇太將在東京巨蛋與山本由伸展開史上首次的日本投手開幕戰對決。 法新社

道奇隊與小熊隊將在3月18日與3月19日於東京巨蛋展開海外開幕戰，而這2支手握日本強投的球隊宣布，首戰先發投手將上演日本對決，由山本由伸對戰今永昇太。今永在得知這項消息後受訪表示，自己非常榮幸能參與這歷史性的一刻。

這將成為大聯盟史上首次開幕戰上演日本對決，且不只山本與今永，2支球隊的日本味十分濃厚，道奇方面，大谷翔平可能將擔任指定打擊，佐佐木朗希也在陣中；小熊方面則是有鈴木誠也，但他是否會上場，還需等待他與教練團溝通守位問題後才有結果。

小熊總管霍耶爾（Jed Hoyer）也興奮回應：「全球棒球迷將會興奮至極。對於棒球而言這真是一件了不起的事，還有什麼事是比這兩位強投在日本登板先發更美好的事嗎？」

今永上賽季繳出15勝3敗，以及2.91防禦率；山本則是7勝2敗，防禦率3.00。今永表示：「日本球員之所以能被關注，都要感謝過往的前輩們開闢了這條道路，我們正位於他們所書寫的歷史上。」

今永昇太 大谷翔平 小熊 山本由伸 道奇

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