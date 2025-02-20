MLB／東蛋上演首次開幕戰日投對決 小熊總管：有比這更美好的事？

道奇隊與小熊隊將在3月18日與3月19日於東京巨蛋展開海外開幕戰，而這2支手握日本強投的球隊宣布，首戰先發投手將上演日本對決，由山本由伸對戰今永昇太。今永在得知這項消息後受訪表示，自己非常榮幸能參與這歷史性的一刻。

這將成為大聯盟史上首次開幕戰上演日本對決，且不只山本與今永，2支球隊的日本味十分濃厚，道奇方面，大谷翔平可能將擔任指定打擊，佐佐木朗希也在陣中；小熊方面則是有鈴木誠也，但他是否會上場，還需等待他與教練團溝通守位問題後才有結果。

Shōta Imanaga vs Yoshinobu Yamamoto to start the season will be the first time in MLB history that 2 Japanese-born starting pitchers will face off in Japan. pic.twitter.com/BCc5iAvPls — Cubs Zone (@CubsZone) 2025年2月19日

小熊總管霍耶爾（Jed Hoyer）也興奮回應：「全球棒球迷將會興奮至極。對於棒球而言這真是一件了不起的事，還有什麼事是比這兩位強投在日本登板先發更美好的事嗎？」

今永上賽季繳出15勝3敗，以及2.91防禦率；山本則是7勝2敗，防禦率3.00。今永表示：「日本球員之所以能被關注，都要感謝過往的前輩們開闢了這條道路，我們正位於他們所書寫的歷史上。」