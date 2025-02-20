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MLB／今永昇太受到一朗、達比修激勵 開幕戰先發感謝前輩開路

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今永昇太將擔任東京海外開幕戰先發，他感謝前輩為他開路才能有這榮耀。 法新社
今永昇太將擔任東京海外開幕戰先發，他感謝前輩為他開路才能有這榮耀。 法新社

大聯盟海外開幕戰將於3月18日在東京巨蛋舉行，小熊隊推出去年15勝投手今永昇太登板先發，對決道奇隊山本由伸，寫下大聯盟史上首次日本投手在開幕戰同時先發紀錄，今永除了強調「這是巨大榮譽」，特別提到旅美前輩為他們開創造道路，才有這個機會。

今永去年旅美首季29場先發投出15勝3敗、防禦率2.91的佳績，小熊在他的先發場次23勝6敗，不但是最多勝日本投手，也在國聯新人王、MVP票選分居第4、第5，今年開幕戰被總教練康索（ Craig Counsell）指名先發，完全沒有問題。

道奇和小熊3月18、19日在東京巨蛋進行2連戰，道奇第2戰排出佐佐木朗希登板先發，日本重量級打者還有大谷翔平、鈴木誠也，造成東京巨蛋一票難求。

今永的棒球生涯受到鈴木一朗、達比修有很大激勵，他說：「日本選手受到這麼多的關注，是因為前輩創造這條道路，我們正走在相同的路上，想對他們所有人表示感謝。」

鈴木誠也將邁入旅美第4季，對今永在大聯盟首季展現強投架勢，感到有些吃驚；他表示，自己花了兩年時間才適應美國，對今永在場內外的表現印象深刻，「我也經歷過新環境，今永適應這麼快、這麼好，然後能投出好表現，這太不可思議了。」

另外，今永和鈴木誠也都注意到，日本打棒球的小朋友人數下降，認為這次開幕戰是很好的機會，兩人都希望他們體驗比賽，留下自己的回憶，成為繼續打球的動力。

大聯盟 小熊隊 道奇

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