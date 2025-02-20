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MLB／太空人簽前選秀探花補強中線 亞土維守位尚未定案

聯合新聞網／ 綜合報導
34歲的亞土維可能將移防外野，不過總教練打算先徵詢他的意見再決定。 美聯社
34歲的亞土維可能將移防外野，不過總教練打算先徵詢他的意見再決定。 美聯社

隨著陣中明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）轉投紅襪隊，以及陣中當家二壘手亞土維（Jose Altuve）可能將負擔左外野防守工作後，太空人隊內野陣容將迎來巨大變動，近日球團以小聯盟合約簽下前選秀探花羅傑斯（Brendan Rodgers），期待能分攤二壘防區。

羅傑斯是2015年大聯盟選秀探花，剛離隊的布萊格曼則是當年的選秀榜眼。羅傑斯2019年登上大聯盟，直至上個賽季都待在洛磯隊，上季繳出打擊率2成67、13轟以及54分打點的成績。過去幾乎都以二壘手身份出賽，但也有36場的游擊守備紀錄。

失去布萊格曼再加上亞土維的守位更動，太空人簽下羅傑斯希望能增加調度選擇。 路透
失去布萊格曼再加上亞土維的守位更動，太空人簽下羅傑斯希望能增加調度選擇。 路透

不過太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，現在談論任何計畫都還言之過早，亞土維還是會在二壘出賽，他並不希望亞土維的守位討論，充斥著每天的新聞，「他會負擔一些二壘守備，在我們討論他要去守哪之前，我想聽聽他的想法。」

太空人去年12月用明星外野手塔克（Kyle Tucker）向小熊隊換來了具有中線防守經驗的巴瑞德斯（Isaac Paredes），陣中還有2位工具人：杜邦（Mauricio Dubon）與吉洛梅（Luis Guillorme），若再加上羅傑斯，太空人新賽季的內野陣容將有非常多的調度空間。

Jose Altuve 大聯盟 太空人 布萊格曼

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