MLB／共進晚餐還暢聊45分鐘！ 紅襪布萊格曼回應狄佛斯挑戰
明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）近期落腳紅襪隊，原先預計可能空降三壘防區，但紅襪當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）卻表態不願意為此妥協，布萊格曼在今日受訪時正面回覆。
布萊格曼展現風度，他回覆媒體：「我很高興能成為狄佛斯的隊友，他是個優秀的球員，我認為球隊裡的每個人都很在乎勝利，我所關心的，就是需要付出什麼樣的東西才能幫助球隊贏球。」他還表示，教練要他去哪，他就會去哪。
為了撇清茶壺風暴的傳聞，布萊格曼昨晚甚至與狄佛斯一夥人在總教練柯拉（Alex Cora）家中共進晚餐，2人也面對面交流，柯拉也認為，選手們的狀態確實不錯，甚至還透露：「他們2人在家裡聊了45分鐘。」
30歲的布萊格曼在大聯盟打了9個球季，累積繳出2成72打擊率、1132支安打與191轟；而狄佛斯今年將滿29歲，8個大聯盟賽季全都在紅襪，平均打擊率2成79、1062支安打與200轟。2人生涯數據相當，守位也雷同，挑戰著紅襪教練團的陣容安排。
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