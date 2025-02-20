MLB／道奇補強使薪資差距爭議發酵 大聯盟主席：要怪制度

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在春訓媒體活動中，談到各球團間的薪資差距，以及對於訂定薪資上限的看法。這項討論無非是因為「新邪惡帝國」道奇隊在休賽季的無差別補強所致，但曼弗瑞則認為，道奇完全是按照規則進行，制度才是討論重點。

曼弗瑞直言：「道奇已經竭盡全力遵守規則，派出他們所能端出的最好陣容，我認為這對球賽有益。」但他也知道，球迷與其他球團對於道奇的銀彈攻勢感到壓力，「我最擔心的就是不平等問題，如果真的要怪罪某個東西，那絕對不該是道奇，而是制度層面。」

曼弗瑞認為，道奇完全在規則內行事，該怪罪的不是他們，而是制度的漏洞。 路透

當今道奇被視為繼承21世紀初期洋基隊「邪惡帝國」的稱號，網羅明星球員完全不手軟，曼弗瑞認為，從比例來看，道奇得到的利益甚至可能比當時的洋基還要多，而且這個現象會一直持續，聯盟應該正視這個問題。

不過當被問及是否要訂定薪資上限時，曼弗瑞則不願多談，只透露：「球團老闆們都有獨到的觀點，我需要將他們團結在一塊，最終將結論提供給球員工會。我不認為馬上進行公開辯論是個好方法。」