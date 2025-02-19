MLB／爭冠失利又失去索托 貝林傑與高史密特誓言串連洋基火力

洋基隊在世界大賽爭冠失利後，也經歷了不少人員變動，包含強打少年索托（Juan Soto）以及老將瑞佐（Anthony Rizzo），不過同時他們也補進MVP等級的貝林傑（Cody Bellinger）與高史密特（Paul Goldschmidt），在打線的安排上勢必有不同風格。

貝林傑受訪也談到：「對於我跟高史密特來說，我們並不是來取代誰，而是展現出屬於我們的表現，若能寫下更好成績，那就有趣了。」此外，賈吉（Aaron Judge）也會持續擔任火力核心，將與貝林傑組成聯盟頂尖的外野火網。

洋基當家重砲賈吉也將持續擔任進攻核心。 路透

洋基教頭布恩也力讚貝林傑的表現，認為他不論在跑、打、守三部分都有突出表現。此外2022國聯MVP高史密特表現也持續看漲，雖然上賽季的表現較為平庸，但進階數據顯示，在明星賽後，高史密特的打擊表現節節攀升，且身體十分健康，每年都能穩定出賽超過150場。

新賽季貝林傑預計將接手中外野防區，賈吉則移防右外野。貝林傑也對新環境喊話：「不用多說，大家都想要打出偉大的表現，我會跟洋基陣中這些有著優秀特質的出色球員們一起打出好表現，找出奪冠的方法，成就美好的一個賽季。」