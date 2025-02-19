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MLB／離開中外野防區 楚奧特被官網看扁：這會令我充滿動力

聯合新聞網／ 綜合報導
「神鱒」楚奧特新賽季的預測排名不如過往，但他選擇正面面對。 美聯社
「神鱒」楚奧特新賽季的預測排名不如過往，但他選擇正面面對。 美聯社

近日大聯盟官網公布新賽季的百大球員，道奇隊二刀流大谷翔平、洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）以及皇家隊游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）包辦前3名，但曾連續霸榜6年的天使隊強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）卻掉到第39名，他也對此作出回應。

根據《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，楚奧特並沒有不服氣，他深知自己因為傷勢問題無法做出貢獻，也因此影響排名。楚奧特認為，評價下滑反而使他充滿動力，「這樣的事情會讓你有點興奮。」

上賽季楚奧特傷勢不斷，歷經2次左膝半月板修復手術，只出賽了29場比賽，已經連續4個賽季出現重大傷勢，分別為2021年小腿拉傷、2022年背傷以及2023年鉤狀骨骨折。先前也傳出球團將把楚奧特從最熟悉的中外野移防右外野，楚奧特則表示願意接受。

在歷經排名下滑以及傷勢纏身，似乎也印證了3年前天使前主帥麥登（Joe Maddon）的預測，當時他在春訓期間表示，楚奧特或許會移防角落外野，但彼時的楚奧特堅信他會穩居中外野防區，但如今他選擇接受，「我們達成共識了，為了我的腿著想，我會試著去右外野的。」

天使 楚奧特

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