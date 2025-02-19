MLB／嘆2億美元不夠補強 天使老闆：我不能代替楚奧特打擊

天使隊休賽季並沒有在自由球員市場上有大動作，只簽下幾位廉價老將，貌似要重蹈低迷賽季。在面對球隊戰力問題時，老闆莫瑞洛（Arte Moreno）受訪時回應：「我對花2億美元補強不感興趣。」

莫瑞洛講得直接：「我們球隊需要的東西太多了，2億根本不夠。」他也認為球員薪資上漲、電視轉播、贊助商以及門票收入等都是讓球隊財政壓力變大的因素。根據「Roster Resource」數據統計，沒有簽下頂級自由球員的天使整體薪資從1.76億美元漲至2.02億美元。

天使陣中最大咖球星楚奧特傷勢不斷，再加上先前大約簽下的洛登也時常受傷，對天使的財政負擔頗大。 美聯社

天使2019年季後用7年2.45億美元的超大約簽下瑞登（Anthony Rendon），但他加盟後不斷受傷，表現也低迷，過去5個賽季甚至沒有1季出賽超過60場，再加上另一位「玻璃」屬性球星楚奧特（Mike Trout），這也讓莫瑞洛頭痛。

「到頭來，這或許是我的問題。」莫瑞洛坦言，「我買得起楚奧特，但我不能代替他上場打擊；買得起1個投手，但看不出他是否健康。到頭來，花上億美元情況會有所不同嗎？我們只希望能選到合適的球員，讓大家保持健康，一起奮戰。」