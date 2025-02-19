MLB／曾對達比修做出歧視動作如今同隊 教士再三確認才敢簽

教士隊先前以小聯盟約簽下古巴名將古瑞爾（Yuli Gurriel），合約中附帶大聯盟春訓邀請。不過由於古瑞爾曾經對教士日籍強投達比修有做出歧視性動作，此前教士總管普瑞勒（A.J. Preller）還再三與達比修確認後才決定網羅。

古瑞爾是2013年古巴開放棒球員加盟國外球團的先鋒，2014年先是加盟日職橫濱DeNA灣星隊，接著2016年加盟太空人隊展開大聯盟之旅，此後9個賽季都有大聯盟出賽記錄，還在2021年拿下美聯打擊王以及一壘手金手套。

Yu Darvish discussed what it was like facing Yulieski Gurriel for the first time since his racist gesture.https://t.co/bXDZ4s40JW pic.twitter.com/RTe6vjD1oz — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) 2017年11月2日

不過2017年世界大賽G3，古瑞爾從達比修手中敲出全壘打後，回到休息室後竟做出歧視亞洲人的手勢，隨後便被聯盟判罰禁賽8場。古瑞爾事後公開道歉：「我曾在日本打過球，我知道這樣十分冒犯，我為此致歉。」後續古瑞爾再度面對到達比修時，也脫帽致意。

因為有這樣的一段過往，如今古瑞爾轉戰達比修所在的教士時，球團才與達比修進行溝通，但達比修也展現風度，表示不會對教士的決策有任何意見：「我不想讓球團考慮太多東西，如果真的簽下他，希望我們能夠像從沒發生過這件事情一樣相處。」