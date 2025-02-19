快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／曾對達比修做出歧視動作如今同隊 教士再三確認才敢簽

聯合新聞網／ 綜合報導
古瑞爾曾經對教士日籍強投達比修有做出歧視性動作，事後在場上脫帽向他致歉。 路透
古瑞爾曾經對教士日籍強投達比修有做出歧視性動作，事後在場上脫帽向他致歉。 路透

教士隊先前以小聯盟約簽下古巴名將古瑞爾（Yuli Gurriel），合約中附帶大聯盟春訓邀請。不過由於古瑞爾曾經對教士日籍強投達比修有做出歧視性動作，此前教士總管普瑞勒（A.J. Preller）還再三與達比修確認後才決定網羅。

古瑞爾是2013年古巴開放棒球員加盟國外球團的先鋒，2014年先是加盟日職橫濱DeNA灣星隊，接著2016年加盟太空人隊展開大聯盟之旅，此後9個賽季都有大聯盟出賽記錄，還在2021年拿下美聯打擊王以及一壘手金手套。

不過2017年世界大賽G3，古瑞爾從達比修手中敲出全壘打後，回到休息室後竟做出歧視亞洲人的手勢，隨後便被聯盟判罰禁賽8場。古瑞爾事後公開道歉：「我曾在日本打過球，我知道這樣十分冒犯，我為此致歉。」後續古瑞爾再度面對到達比修時，也脫帽致意。

因為有這樣的一段過往，如今古瑞爾轉戰達比修所在的教士時，球團才與達比修進行溝通，但達比修也展現風度，表示不會對教士的決策有任何意見：「我不想讓球團考慮太多東西，如果真的簽下他，希望我們能夠像從沒發生過這件事情一樣相處。」

大聯盟 教士 達比修有

相關新聞

MLB／東京開幕戰今永昇太尬山本由伸 締史上首見紀錄

美國職棒大聯盟小熊隊今天宣布，日籍左投今永昇太將扛起在東京的海外開幕戰先發，加上道奇隊先前已宣告由山本由伸擔任，將創下史...

MLB／與藍鳥續約談判確定破局 小葛雷諾：我有想要的數字

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥隊當家重砲一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在美國時間周一晚間與球團續約破局，本賽季結束後將投入自由球員市場，屆時

MLB／曾對達比修做出歧視動作如今同隊 教士再三確認才敢簽

教士隊先前以小聯盟約簽下古巴名將古瑞爾（Yuli Gurriel），合約中附帶大聯盟春訓邀請。不過由於古瑞爾曾經對教士日籍強投達比修有做出歧視性動作，此前教士總管普瑞勒（A.J. Preller）還再

MLB／大聯盟主席滿意運動家臨時主場 仍期待2028「開箱賭城」

運動家隊本季開始將在巨人隊3A主場「沙加緬度薩特健康球場」進行3個賽季比賽，球隊新主場預計2028年在賭城拉斯維加斯落成。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示沙加緬度這座球場「很迷人」，但他

MLB／紅襪狄佛斯不願為布萊格曼「讓位」 隊友力挺：他無可取代

前太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）最終落腳紅襪隊，原本媒體預測將引起紅襪內野防區的變動，沒想到當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）在受訪時強硬回覆，表態自己不會輕易讓出

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁：問這個太早了吧

日本武士隊監督井端弘和親自前往道奇隊春訓基地視察，大谷翔平也在今天第二度牛棚練投，對於明年世界棒球經典賽大谷翔平會不會再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。