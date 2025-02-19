MLB／大聯盟主席滿意運動家臨時主場 仍期待2028「開箱賭城」
運動家隊本季開始將在巨人隊3A主場「沙加緬度薩特健康球場」進行3個賽季比賽，球隊新主場預計2028年在賭城拉斯維加斯落成。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示沙加緬度這座球場「很迷人」，但他還是期待開箱賭城新主場。
曼弗瑞視察這座可容納1.4萬人的臨時主場，他透露：「3A球團與運動家老闆為球員提供『盡可能接近大聯盟』的體驗。」他還表示，很慶幸自己有騰出時間來參觀，因為球場周遭的興奮之情是顯而易見的。
在運動家新老闆費雪（John Fisher）的推動下，球團將搬離已深耕57年的「奧克蘭競技場」，並斥資10億美元在拉斯維加斯興建新主場，預計將於2028年啟用，是一座圓頂巨蛋球場，最多可容納3.3萬人進場看球。
此一決定惹毛了許多運動家老球迷，在費雪買下球隊後，球隊已不復當年以小成本換取最大功效的「魔球」光景，取而代之的是費雪一毛不拔以及對球隊歷史的不尊重，不僅球迷不滿，連奧克蘭當地政府都因此震驚。
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