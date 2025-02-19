快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

MLB／大聯盟主席滿意運動家臨時主場 仍期待2028「開箱賭城」

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟主席視察運動家臨時主場「沙加緬度薩特健康球場」，並表示十分滿意。 美聯社
大聯盟主席視察運動家臨時主場「沙加緬度薩特健康球場」，並表示十分滿意。 美聯社

運動家隊本季開始將在巨人隊3A主場「沙加緬度薩特健康球場」進行3個賽季比賽，球隊新主場預計2028年在賭城拉斯維加斯落成。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示沙加緬度這座球場「很迷人」，但他還是期待開箱賭城新主場。

曼弗瑞視察這座可容納1.4萬人的臨時主場，他透露：「3A球團與運動家老闆為球員提供『盡可能接近大聯盟』的體驗。」他還表示，很慶幸自己有騰出時間來參觀，因為球場周遭的興奮之情是顯而易見的。

運動家球團選擇離開深耕多年的奧克蘭競技場，球迷高舉標語表示不捨。 美聯社
運動家球團選擇離開深耕多年的奧克蘭競技場，球迷高舉標語表示不捨。 美聯社

在運動家新老闆費雪（John Fisher）的推動下，球團將搬離已深耕57年的「奧克蘭競技場」，並斥資10億美元在拉斯維加斯興建新主場，預計將於2028年啟用，是一座圓頂巨蛋球場，最多可容納3.3萬人進場看球。

此一決定惹毛了許多運動家老球迷，在費雪買下球隊後，球隊已不復當年以小成本換取最大功效的「魔球」光景，取而代之的是費雪一毛不拔以及對球隊歷史的不尊重，不僅球迷不滿，連奧克蘭當地政府都因此震驚。

運動家

相關新聞

MLB／東京開幕戰今永昇太尬山本由伸 締史上首見紀錄

美國職棒大聯盟小熊隊今天宣布，日籍左投今永昇太將扛起在東京的海外開幕戰先發，加上道奇隊先前已宣告由山本由伸擔任，將創下史...

MLB／與藍鳥續約談判確定破局 小葛雷諾：我有想要的數字

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥隊當家重砲一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在美國時間周一晚間與球團續約破局，本賽季結束後將投入自由球員市場，屆時

MLB／曾對達比修做出歧視動作如今同隊 教士再三確認才敢簽

教士隊先前以小聯盟約簽下古巴名將古瑞爾（Yuli Gurriel），合約中附帶大聯盟春訓邀請。不過由於古瑞爾曾經對教士日籍強投達比修有做出歧視性動作，此前教士總管普瑞勒（A.J. Preller）還再

MiLB／林家正運動家帥氣定裝照曝光！將披上「81」號球衣

旅美捕手林家正去年在世界12強棒球賽幫助中華隊奪冠，成為家喻戶曉的球星，日前他與美職運動家隊簽約，他也拍攝定裝照，將披上81號球衣。 林家正日前辭退經典賽資格賽，原因是獲得小聯盟合約，附帶人生首

MLB／大聯盟主席滿意運動家臨時主場 仍期待2028「開箱賭城」

運動家隊本季開始將在巨人隊3A主場「沙加緬度薩特健康球場」進行3個賽季比賽，球隊新主場預計2028年在賭城拉斯維加斯落成。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示沙加緬度這座球場「很迷人」，但他

MLB／紅襪狄佛斯不願為布萊格曼「讓位」 隊友力挺：他無可取代

前太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）最終落腳紅襪隊，原本媒體預測將引起紅襪內野防區的變動，沒想到當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）在受訪時強硬回覆，表態自己不會輕易讓出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。