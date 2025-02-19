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MLB／紅襪狄佛斯不願為布萊格曼「讓位」 隊友力挺：他無可取代

聯合新聞網／ 綜合報導
狄佛斯堅持不想為了布萊格曼更動自己的位置，隊友也力挺他的決定。 路透
狄佛斯堅持不想為了布萊格曼更動自己的位置，隊友也力挺他的決定。 路透

前太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）最終落腳紅襪隊，原本媒體預測將引起紅襪內野防區的變動，沒想到當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）在受訪時強硬回覆，表態自己不會輕易讓出三壘位置，陣中一壘重砲卡薩斯（Triston Casas）也力挺隊友。

狄佛斯先前接受採訪時被問到，是否會因為布來格曼加盟而改以指定打擊出賽，狄佛斯秒回：「不要。」而卡薩斯接受美媒採訪時表示，自己對狄佛斯很有信心，「我覺得狄佛斯將會繼續擔任紅襪三壘很久很久，我想不到聯盟中有誰可以頂替他的位置。」

一壘手卡薩斯十分肯定狄佛斯的能力，並表示聯盟中找不到能取代他的人。 法新社
一壘手卡薩斯十分肯定狄佛斯的能力，並表示聯盟中找不到能取代他的人。 法新社

卡薩斯補充：「我認為布萊格曼應該去守二壘才對。」狄佛斯對於自己的守位非常執著，他受訪時強調：「球隊有什麼計畫，就交給他們去決定，但三壘是我的位置，我不會輕易放棄。」

28歲的狄佛斯生涯8個賽季都在紅襪，2019年寫下紅襪隊史三壘手最多的單季32轟，目前生涯也已累績200轟；同時30歲布萊格曼也是太空人近9個賽季的當家三壘手，生涯也有191轟，2人在各項能力上幾乎是不分軒輊。

布萊格曼 紅襪

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