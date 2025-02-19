快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁：問這個太早了吧

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
明年世界棒球經典賽大谷翔平會不會再披國家隊戰袍，已經有不少人關切了。 美聯社
明年世界棒球經典賽大谷翔平會不會再披國家隊戰袍，已經有不少人關切了。 美聯社

日本武士隊監督井端弘和親自前往道奇隊春訓基地視察，大谷翔平也在今天第二度牛棚練投，對於明年世界棒球經典賽大谷翔平會不會再披國家隊戰袍？道奇隊總裁弗里德曼（Andrew Friedman）笑回：「問這個太早了吧。」

大谷翔平練投的這一天，吸引了包含井端弘和、弗里德曼、總教練羅伯茲（Dave Roberts）等球團人士，約50人的注目下，大谷翔平練投21球。

弗里德曼認為大谷翔平的投球進度很順利，在復健階段逐步提升狀態，「不過，他的競爭意識非常強，我們需要適時控制他的訓練量，目前最重要的是，在投球之後的恢復不能有不適。」

大谷翔平今天第二度牛棚練投。 路透
大谷翔平今天第二度牛棚練投。 路透

而關於與井端弘和的交流，弗里德曼表示，擔任國家隊總教練是一個巨大的責任，「這是不容易的工作，我還記得他選手時期的表現。」也跟井端弘和表達球團歡迎他到來的立場，「他可以由觀看訓練，有什麼問題都可以問。」

兩人並未談論到大谷翔平是否參加經典賽的話題，至於道奇隊是否放行，弗里德曼笑說：「我們重點是專注當下，現在討論這個還太早了。」大谷翔平今年球季才剛要復出投打二刀流，身體健康跟恢復進度才是目前重點。

井端弘和 大谷翔平 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／柯敬賢合影大谷翔平四星 道奇雞翅大胃王冠軍揭曉

MLB／東京開幕戰今永昇太尬山本由伸 締史上首見紀錄

MLB／參加道奇吃雞翅大賽 金慧成猜測大谷翔平會奪冠

MLB／大谷翔平春訓首度牛棚練投狀態佳 吸引數百人圍觀

相關新聞

MLB／東京開幕戰今永昇太尬山本由伸 締史上首見紀錄

美國職棒大聯盟小熊隊今天宣布，日籍左投今永昇太將扛起在東京的海外開幕戰先發，加上道奇隊先前已宣告由山本由伸擔任，將創下史...

MLB／續約數字談不攏！ 藍鳥小葛雷諾季後將投身自由市場

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥隊當家重砲一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在美國時間周一晚間與球團續約破局，本賽季結束後將投入自由球員市場，屆時

MLB／大谷翔平模仿野茂投球 日籍三巨投合照球褲成焦點

美國職棒大聯盟道奇隊今天進行官方攝影日，為各個球員拍攝宣傳照，大谷翔平做出不少搞怪動作，模仿起大前輩野茂英雄的投球動作，...

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁：問這個太早了吧

日本武士隊監督井端弘和親自前往道奇隊春訓基地視察，大谷翔平也在今天第二度牛棚練投，對於明年世界棒球經典賽大谷翔平會不會再...

MLB／柯敬賢合影大谷翔平四星 道奇雞翅大胃王冠軍揭曉

道奇隊在春訓期間再次舉辦雞翅大胃王競賽，也是各個球員增進情誼的場合，日籍球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及從韓職加...

MLB／紅襪狄佛斯不願為布萊格曼「讓位」 隊友力挺：他無可取代

前太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）最終落腳紅襪隊，原本媒體預測將引起紅襪內野防區的變動，沒想到當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）在受訪時強硬回覆，表態自己不會輕易讓出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。