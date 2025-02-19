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MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁：問這個太早了吧
日本武士隊監督井端弘和親自前往道奇隊春訓基地視察，大谷翔平也在今天第二度牛棚練投，對於明年世界棒球經典賽大谷翔平會不會再披國家隊戰袍？道奇隊總裁弗里德曼（Andrew Friedman）笑回：「問這個太早了吧。」
大谷翔平練投的這一天，吸引了包含井端弘和、弗里德曼、總教練羅伯茲（Dave Roberts）等球團人士，約50人的注目下，大谷翔平練投21球。
弗里德曼認為大谷翔平的投球進度很順利，在復健階段逐步提升狀態，「不過，他的競爭意識非常強，我們需要適時控制他的訓練量，目前最重要的是，在投球之後的恢復不能有不適。」
而關於與井端弘和的交流，弗里德曼表示，擔任國家隊總教練是一個巨大的責任，「這是不容易的工作，我還記得他選手時期的表現。」也跟井端弘和表達球團歡迎他到來的立場，「他可以由觀看訓練，有什麼問題都可以問。」
兩人並未談論到大谷翔平是否參加經典賽的話題，至於道奇隊是否放行，弗里德曼笑說：「我們重點是專注當下，現在討論這個還太早了。」大谷翔平今年球季才剛要復出投打二刀流，身體健康跟恢復進度才是目前重點。
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