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MLB／大都會薪資逼近預算極限 老闆科恩：花錢不是最佳解方

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會休賽季最大的新聞莫過於索托超過7億美元的超大約，為大都會的一大支出。 路透
大都會休賽季最大的新聞莫過於索托超過7億美元的超大約，為大都會的一大支出。 路透

大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）大手筆投資球隊，日前受訪時表示，自己在休賽季初始，就做好了薪資預算規劃。時間來到春訓，這筆預算幾乎已經見底了，目前大都會團隊薪資約為3.25億美元，僅次道奇隊，科恩卻不覺得撒錢政策是最好的方法。

大都會休賽季最知名的開銷莫過於索托（Juan Soto）的15年7.65億美元世紀大約，另外還有阿隆索（Pete Alonso）的2年5000萬美元，不過科恩認為比起道奇，自己花的錢根本不值一提：「我能負擔這些錢，但我不認為這是管理球隊的最佳方式。」

身價超過200億美元的科恩表示，自己肯定能負擔團隊的薪資，但一直花錢確實不是好辦法。 美聯社
身價超過200億美元的科恩表示，自己肯定能負擔團隊的薪資，但一直花錢確實不是好辦法。 美聯社

科恩表示，希望能在營運總裁史登斯（David Stearns）的領導下，在自家農場培育便宜且年輕的人才來貢獻，避免頻繁開高價網羅自由球員。他以將投身自由市場的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）舉例：「他是個偉大的選手，但參與他的競爭對我們並沒有好處。」

「我們不能開出太多的長約，這會讓球隊失去靈活性，我會讓球隊的營運人員做好決定。」科恩也立下具體目標，他希望能大都會能在未來10年拿到2至4座世界大賽冠軍，終結1986年以來的冠軍荒，「不能只強1年，我們要有持續的成功。」

大都會 自由球員

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