MLB／續約數字談不攏！ 藍鳥小葛雷諾季後將投身自由市場

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥隊當家重砲一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在美國時間周一晚間與球團續約破局，本賽季結束後將投入自由球員市場，屆時或許將引起新一波搶人大戰。

小葛雷諾自2019年登上大聯盟，此後6個賽季都待在藍鳥，為球隊貢獻160轟，還在2021年斬獲全壘打王。去年季中受訪時他曾表示，希望自己一直待在藍鳥，可如今藍鳥未能在小葛雷諾開出的死線之前，提出令他滿意的續約報價，雙方將在本季後分道揚鑣。

艾金斯受訪時坦言，球團已盡全力開價，雖無法留人，但仍不放棄協商。 美聯社

小葛雷諾坦言：「他們提他們的數字，而我也有自己想要的數字。」藍鳥總經理艾金斯（Ross Atkins）也發表自己的看法：「我們非常非常積極，且已經窮盡一切方法討論，但我們不會關閉溝通的大門。」

雙方破局後，小葛雷諾也談及先前對藍鳥的承諾：「我想留在這，但我們在商言商，就讓其他29支球隊展開競爭。」帕桑也分析，洋基隊與大都會隊自家一壘手的合約都可能在今年季後結束，屆時將有高機率競爭小葛雷諾加盟。