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MLB／大谷翔平模仿野茂、折斷球棒 三巨投合照球褲成焦點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

美國職棒大聯盟道奇隊今天進行官方攝影日，為各個球員拍攝宣傳照，大谷翔平做出不少搞怪動作，模仿起大前輩野茂英雄的投球動作，還作勢折斷球棒，然而與山本由伸、佐佐木朗希的合照中，貼身的球褲再次成為焦點。

道奇隊官方社群平台放上攝影日的拍攝成果，其中大谷翔平拍照時，先預告說了一聲「Nomo（野茂）」，隨後模仿起他的招牌龍捲風式投球，攝影師看到大讚：「很漂亮。」

而在路透社發布的拍攝照片中，大谷翔平更拿著斷成一半的球棒，擺出自己將球棒折斷的動作，這對過去場上鮮少有激烈動作的大谷來說也是罕見。

道奇隊也發布了一張大谷翔平與山本由伸、佐佐木朗希的合照，並以「Triple threat（三重威脅）」作為註解，也預告今年球季這兩位投手及一位投打二刀流的連線精彩可期。

不過球迷焦點反而放在三人的球褲上，因為去年球員球褲過於透明的問題，在今年據說獲得改善，然而照片中球褲內的衣著形狀、顏色依舊透出，讓球迷紛紛說：「根本沒改善吧。」

佐佐木朗希 大谷翔平 道奇

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